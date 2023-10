Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il personale femminile può essere utilizzato anche per portare mezzi aerei, in equipaggi di carri armati e a bordo di unità navali. Il modulo di reclutamento femminile italiano è tra i più avanzati in termini di parità. La partecipazione delle donne militari può essere anche in operazioni all'estero, con le stesse prerogative dei colleghi uomini.In particolare, nelle operazioni di mantenimento della pace, il personale femminile, svolge missioni importanti, quando l'interazione con la popolazione civile è vincolata a fattori culturali.La legge 20 ottobre 380 garantisce, in modo pratico, le molteplici esigenze di vita delle donne che sono nell'Esercito: concilia il lavoro con la famiglia, rispetta i periodi di gravidanza e affronta tutte le problematiche personali.