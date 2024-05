In scena per la prima volta 'Sei personaggi in cerca d'autore': 9 maggio 1921

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La prima teatrale ebbe un esito tempestoso e non fu accolta bene dal pubblico presente.Nel debutto del dramma, gli spettatori, incapaci di comprendere il capolavoro di Pirandello, investirono di polemiche e insulti sia gli attori che l'autore.Pochi mesi dopo, lo spettacolo andò in scena al Teatro Manzoni di Milano; questa volta il successo fu talmente grande che fece poi dei 'Sei personaggi in cerca d'autore' uno tra gli spettacoli più rappresentato al mondo. Dopo oltre 100 anni si continua a riflettere sul significato di questi 'Sei personaggi', che hanno trovato come loro grande autore Luigi Pirandello.Il dramma rappresenta un Teatro che parla di un'opera teatrale; dove gli autori sono proprio 'sei personaggi' che sono in mezzo al pubblico.



Essi non hanno un nome, vengono nominati come 'madre, padre, figlio, figliastra e due bimbi'.

I Sei cercano di convincere gli attori, che sono sul palco, a rappresentare la loro storia.



La compagnia acconsente alla richiesta e i personaggi raccontano la loro storia agli attori perché possano rappresentarla. È una storia triste e piena di sofferenza: il padre si è separato dalla madre, dopo aver avuto da lei un figlio, la madre si ricostruisce una famiglia e ha tre figli da un altro uomo che morirà presto.



Gli attori, nonostante gli sforzi non riescono a rappresentare il dramma reale dei personaggi.

È impossibile rappresentare i sentimenti che provano 'i sei personaggi': il dolore della madre, il rimorso del Padre, la vendetta della Figliastra lo sdegno del Figlio e la debolezza dei due innocenti bambini. Sulla scena tutto appare falso. Ogni attore rappresenta un personaggio, ma i personaggi non si sentono rappresentato dagli attori.



Pirandello in questo capolavoro dimostra di essere un grande conoscitore della sofferenza umana senza però trovare via di scampo: 'La vita o si scrive o si vive, si può tentare di rappresentarla artisticamente, ma sarà sempre diversa dalla realtà'.