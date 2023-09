Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Con un bel vestito blu e bianco si esibisce anche Mina.La sua esibizione è talmente entusiasmante che il pubblico chiede con un grande applauso il bis.Mina ha una voce dal timbro caldo e personalissimo è dotata di grande ampiezza; la sua potenza vocale, con la sua duttilità, è sostenuta da una tecnica eccellente.Natalino Otto e Flo Sandon's alla fine dello spettacolo si complimentano con Mina per la sua voce stupenda e prevedono una strada piena di successo, come poi effettivamente avverrà.Mina, rimane lusingata dagli apprezzamenti dei due noti cantanti e alla fine di questa primissima esperienza scappa via perché i genitori non vogliono che diventi cantante.Mina poi diverrà una delle più brave e apprezzate cantanti del mondo.