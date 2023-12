Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I primi esperimenti di trasmissione a colore vennero risalivano alla fine degli anni 40. Già a partire dal 1939 si era adottato un metodo per permettere ai futuri programmi a colori di essere visibili su apparecchi in bianco e nero.John Logie Baird, un radio tecnico inglese può essere considerato l'inventore della televisione a colori.La televisione di Baird era costituita da un sistema di scansione automatico: un disco di Nipkow girava davanti a elementi sensibili di selezione.Tale principio è esattamente quello usato ancora oggi, ma con scansione elettronica.La TV a colori si fonda anche sul principio della 'tricomia', ossia della ricostruzione di un'immagine composta da molti colori a partire da tre componenti fondamentali: rosso, verde e blu.La televisione è uno degli apparecchi domestici più utilizzati in assoluto.Negli anni 60 la TV a colori iniziò a diffondersi anche in Europa. È diventata la forma di intrattenimento a cui le famiglie dedicano più tempo. Oggi il televisore si sta continuamente trasformando grazie ai satelliti per le telecomunicazioni e alla trasmissione digitale.