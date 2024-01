Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'architetto rivoluzionò la concezione degli Zoo, sostituendo le gabbie con i fossati. Lo scopo della costruzione dello Zoo fu quello di destinare una zona della città come esibizione di specie animali esotiche a scopo educativo. Lo Zoo fu riconosciuto da tutti i visitatori come uno dei luoghi più incantevoli della città.Nel tempo a causa degli avvenimenti bellici, la gestione del giardino Zoologico divenne molto precaria.Nel 1994 nacque l'idea di trasformare lo Zoo in Bioparco. Da museo degli animali, ora il Bioparco è una struttura atta alla conservazione delle specie minacciate di estinzione, all'educazione nei confronti della tutela della biodiversità e alla ricerca scientifica. Oggi più che mai il Bioparco è un luogo dove sperimentare dal vivo l'emozione della natura. Il Bioparco è anche un punto di riferimento per lo svago, la curiosità e l'amore per gli animali di adulti e bambini.Nel Bioparco esistono vere e proprie aree riservate agli animali ne citiamo alcune: la casa delle giraffe, il villaggio degli scimpanzé, la valle degli orsi, il grande rettiliario, l'area de gufi, l'area dei rinoceronti, la grande voliera... Esiste anche l'area Blu che comprende gli habitat delle foche grigie, dei pinguini e delle otarie della California. All'interno del Bioparco Esiste inoltre un'area verde di 1200 metri quadri in cui si trova un laghetto artificiale, un area pic-nic e un'area giochi di 740 metri quadri.