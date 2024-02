Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

All'inizio degli anni '90, Elisabetta ll e i suoi famigliari furono sempre più spesso oggetto di critiche da parte dell'opinione pubblica. In particolare le notizie di tradimenti e relazioni segrete, all'interno della famiglia reale, divennero un argomento di gossip scandalistico. La vicenda di Diana, morta in un tragico incidente automobilistico nel 1997, sgomentò l'intera Gran Bretagna. La decisione da parte della Regina di non concedere dei funerali reali alla moglie di Carlo, portò aspre critiche a Elisabetta ll, che decise poi di chiarire i suoi rapporti non sereni con la nuora.Nonostante queste vicissitudini famigliari La Regina Elisabetta, per il suo ruolo che ricoprì con competenza, ma anche per la sua simpatia e veneranda età, è stata un personaggio di grande importanza in tutto il mondo.