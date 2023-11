Inizia la leggenda di Guglielmo Tell: era il 18 novembre 1307

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Guglielmo Tell è l'eroe nazionale svizzero attorno al quale si è creata una leggenda molto conosciuta in tutto il mondo. Si narra che Guglielmo, nato e vissuto a Burglen, nel cantone Uri, sia stato un uomo molto intelligente e un abile arciere. Il 18 novembre 1307, Tell attraversava la piazza centrale del capoluogo della regione; non prestò attenzione al cappello imperiale fissato in cima a un'asta.Era un simbolo importante e tutti i cittadini dovevano inchinarsi davanti al cappello. Tell ignaro del significato non si fermò in segno di riverenza e per questo fu arrestato dagli Asburgo.Guglielmo per salvarsi la vita dovette affrontare una prova durissima: centrare con la freccia la mela posta sulla testa del figlio, Gualtierino. Tell impugnò la balestra e in un sol colpo centrò la mela.

Gli Asburgo pensarono però di incarcerarlo ugualmente: lo trasportarono in barca sul lago Zugo, verso la prigione di kussnacht (costruita su un'isola). Scoppiò però una violenta tempesta e i carcerieri decisero di liberare Tell affinché potesse aiutare a condurre in salvo la barca.

Raggiunta la riva Guglielmo riuscì a scappare e assieme allla gente raccolse le forze e assediò i castelli degli Asburgo. L'1 agosto 1308 fu dichiarata la liberazione della Svizzera e l'enorme coraggio del cacciatore Guglielmo Tell fece il giro del paese.



Non si è realmente sicuri che il personaggio di Guglielmo Tell sia realmente esistito, nonostante siano stati molti gli artisti e i letterati che hanno raffigurato e descritto l'eroe. La sua figura è comunque data tra la fine del XIII e l'inizio del XlV secolo.