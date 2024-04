Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Per quel fatidico 7 aprile, i giornali americani, annunciavano il ritorno della birra (almeno quella leggera) e in 19 stati le spine riaprirono al pubblico. Solo a Chicago, in un solo giorno, ci furono 5 milioni di vendita di birra.A Washington, il proprietario di un birrificio regalò, al presidente americano, due casse di birre che arrivarono un minuto dopo la mezzanotte alla Casa Bianca. Il carico arrivò assieme a un gruppo di giornalisti che vollero immortalare la scena.Da allora, ogni 7 aprile si celebra il 'National Beer Day' negli Stati Uniti.Il Presidente Roosevelt, che aveva sostenuto il provvedimento commentò: 'Questo mi sembra un buon momento per una birra'.