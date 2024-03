Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

In San Giuseppe, padre putativo di Gesù, i papà di famiglia hanno il modello di paterna vigilanza e provvidenza. Nel Santo ogni padre può imparare a conservare, anche nella avversa fortuna, la sua dignità e riconoscere quali siano quei beni che sono veramente necessari.San Giuseppe, sposo di Maria Vergine, è simbolo di umiltà e di dedizione; uomo giusto, nato dalla stirpe di Davide, fece da padre al figlio di Dio Gesù Cristo, che volle essergli sottomesso.San Giuseppe, in quanto archetipo del padre, protegge anche gli orfani e i più sfortunati. In alcune zone della Sicilia, il 19 marzo, è tradizione invitare i poveri a pranzo.Nella festa dei papà e di San Giuseppe, i dolci tipici, che si cucinano, hanno varianti regionali ma per lo più a base di creme o marmellate. A Roma sono chiamati 'Bignè di San Giuseppe' e vengono preparati fritti. Esemplari sono le 'Zeppole di San Giuseppe'.Secondo la tradizione, infatti, dopo la fuga in Egitto, San Giuseppe dovette vendere frittelle per mantenere la Sacra Famiglia in terra straniera. In Emilia Romagna il dolce tipico, della festività, è 'La Raviola' (con pasta di ciambella, ripiena di marmellata o crema e poi cotta al forno).La Pressa augura ogni bene a tutti i papà e a coloro che si chiamano Giuseppe.