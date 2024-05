Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dal punto di vista religioso, la festa risale al 1957, e ne fu protagonista don Otello Migliosi parroco di Tordibetto di Assisi. L'idea del sacerdote fu quella di celebrare la mamma nel suo forte valore religioso, non solo cristiano ma anche interconfessionale, come terreno di incontro e di dialogo nelle varie culture tra loro.Oggi i bambini e le bambine offrono regali alle loro madri, come disegni o altri lavoretti, che molto spesso hanno realizzato a scuola. Comune è l'usanza di recitare poesie dedicate alla mamma, anch'esse studiate a scuola.La festa della mamma coinvolge non solo i bambini ma tutte le persone, di ogni età.