Nel 1872 il Governatore dello stato del Nebraska decise di dedicare un giorno all'anno alla piantagione degli alberi. In Europa si diffuse questa pratica negli anni successivi. In Italia la prima 'Festa' fu celebrata nel 1898 per iniziativa del Ministro della Pubblica Istruzione Guido Baccelli.Nel febbraio 2013 fu poi istituita la 'Giornata Nazionale degli alberi' attraverso una legge della Repubblica; si scelse come data il 21 novembre di ogni anno. In quel giorno si tengono numerose iniziative in diversi comuni italiani: si distribuiscono gratuitamente delle piante per contribuire a incrementare il nostro patrimonio verde.Gli alberi, oltre a produrre ossigeno producono cibo per gli esseri viventi e danno riparo a una grande quantità di insetti, mammiferi, uccelli, aumentando la varietà delle forme di vita. Le piante poi rendono più bello il paesaggio che ci circonda, depurano l'aria, le loro foglie filtrano i principali agenti inquinanti; le loro chiome proteggono dai venti e dal rumore. Gli alberi fanno stare meglio gli uomini: basta pensare alla bellezza dei parchi naturali dove poter vivere occasioni di svago, di incontro, di sport e di contatto con la natura.