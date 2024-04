Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Come movimento universitario tale giorno è diventato un avvenimento educativo e informativo.Gruppi ecologisti lo utilizzano come occasione per valutare e cercare di risolvere le problematiche del pianeta. L'inquinamento di aria, acqua e suolo, la distruzione degli ecosistemi, le migliaia di piante e specie di animali che scompaiono e l'esaurimento delle risorse rinnovabili, sono i problemi più importanti da risolvere.L'obiettivo, della giornata mondiale della Terra, è quello di incentivare governi imprese, e tutti i cittadini a investire nel pianeta e nelle generazioni future, promuovendo un sistema economico globale equo e sostenibile. La giornata della Terra si è allora trasformata nel più grande movimento civico, coinvolgendo miliardi di persone in 192 Paesi pronte a salvaguardare il nostro pianeta e lottare per un futuro migliore.



Ognuno di noi può contribuire e trovare soluzioni che permettano l'eliminazione degli effetti negativi sull'ambiente.



Tali soluzioni includono anche evitare spreco di acqua, divieto di utilizzo di prodotti chimici dannosi, riciclo di materiali, la cessazione della distruzione di habitat fondamentali e la protezione della specie minacciate.

La salute della Terra è la salute dell'umanità; siamo tutti responsabili e abbiamo il dovere di agire per proteggerla. Avere la Terra e non rovinarla è l più bella forma d'arte che si possa desiderare.

La bellezza della Terra è un dono meraviglioso che dobbiamo apprezzare; con i suoi paesaggi e le sue diversità, che ci sorprendono ogni giorno.