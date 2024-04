Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Baciare mantiene giovani e fa bene al cuore all'anima e al fisico. Sulla fronte, come un nonno al nipote, sulla guancia come tra amici, o che sia sulla mano sfiorata come da antiche usanze, il bacio è simbolo di vicinanza e di affetto.Nell'immaginario collettivo, oggi il bacio, è collegato prevalentemente al sentimento dell'amore passionale, ma in realtà i baci sono espressione di sentimenti di varia natura che contemplano anche l'affetto materno e filiale, la tenerezza, la simpatia, la lealtà, la gratitudine, la compassione, la gioia o il dolore. I baci, abbracci e coccole anche con animali domestici, possono inoltre aiutare ad alleviare lo stress.La parola bacio si associa poi immediatamente a una situazione, a una sensazione: il primo bacio, l'ultimo, quello che non abbiamo dato, quello che non avremmo voluto ricevere o quello che ancora aspettiamo.I baci famosi della storia dell'arte, del cinema, è della letteratura sono tantissimi.Qualsiasi siano i vostri baci di riferimento, oggi è la giornata giusta per rendere omaggio al bacio.