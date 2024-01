Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Spesso si danno molte cose per scontate, ricordare l'11 gennaio, è l'occasione perfetta per esprimere gratitudine per tutti i piccoli o grandi favori e piaceri ricevuti. Si vuole inoltre incoraggiare le persone ad esprimere gratitudine anche al di fuori delle giornate speciali.La parola Grazie ha origini antichissime ed è nata nel XVI secolo dalla frase 'Dio Salvi'; è una esclamazione che implica positività e gentilezza, sentimenti molto importanti. Tali stati d'animo hanno delle vere proprietà curative e influenzano, positivamente, le nostre relazioni con il prossimo. Ringraziare, inoltre, influisce sull'umore: il 'Grazie' dona gioia a chi lo pronuncia e a chi lo riceve.Una giornata per essere grati alla vita e per insegnare l'utilizzo del 'Grazie' soprattutto ai bambini per far sì che crescano in maniera riconoscente, lontani dall'arroganza e dalla prepotenza.