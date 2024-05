Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Molte persone, che hanno a cuore il tema della pace, oggi come ogni 29 maggio, rafforzano i rapporti con la popolazione locale. A tale scopo vengono organizzati eventi sportivi, incontri socio-culturali e manifestazioni artistiche, per sensibilizzare alla fraternità.La pace non può mai essere data per scontata si devono affrontare sfide enormi. I Governi devono cambiare rotta e risolvere le differenze attraverso il dialogo e instaurando una cultura della non violenza per tutelare specialmente i più vulnerabili.