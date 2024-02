La giornata mondiale della balena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La balena vive in media fino a 100 anni, viaggia in acqua a 27 km all'ora, 26 minuti è il tempo di apnea che può sopportare.Il suo soffio, quando respira, è alto 6 metri e 2 tonnellate pesa il cucciolo di balena appena nato.Questo autentico gigante del mare è sempre più minacciato, le balene sono sottoposte a una caccia spietata. I cetacei stanno affrontando anche altri nemici: l'inquinamento da plastica e il riscaldamento globale.Negli ultimi tempi sono molte le balene trovate nelle spiagge. I Sonar e altri strumenti, con le loro frequenze, interferiscono con il perfetto sistema di orientamento dei grossi abitatori del mare. Le Balene perdono così la giusta rotta e si lasciano morire sulle spiagge.Molti sono gli appelli delle associazioni, ai governi ma anche ad ognuno di noi, per cercare di salvare i mari e le Balene. I cetacei, e le orche in particolare, producono suoni, per navigare, e per nutrirsi; utilizzando combinazioni di fischi, richiami pulsanti, schiocchi e battute di mascelle: una suggestiva melodia che richiama alla tutela degli Oceani.