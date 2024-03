La giornata mondiale della natura selvatica

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'obiettivo è preservare la biodiversità, in tutto il mondo, di tutti gli organismi viventi sul pianeta.La biodiversità è il nostro patrimonio comune e la più importante 'rete di sicurezza' a sostegno della vita dell'umanità.Gli uomini si sono resi responsabili di gran parte delle estinzioni delle specie viventi. L'inquinamento, le colture intensive il disboscamento e la desertificazione mettono in pericolo non soltanto la flora e la fauna selvatica, ma anche la nostra stessa esistenza.La tutela della vegetazione è una componente chiave della biodiversità mondiale; una importanza particolare hanno le foreste e il loro ecosistema. La crescente deforestazione è un problema gravissimo: le foreste per la loro capacità di assorbire carbonio, rappresentano 'l'oro verde per il pianeta'.Ogni anno viene deteriorata, nel mondo, una superfice pari a 4,18 milioni di km quadrati.

Africa e Asia sono i continenti più colpiti e il pianeta potrebbe perdere il 10% dei suoi raccolti entro la metà del secolo. Anche l'inquinamento e il degrado del suolo contribuiscono alla riduzione della biodiversità.

Uno studio della Lipu ha calcolato che entro il 2050 un milione di specie potrebbero essere a rischio estinzione.



Non si può infine parlare di natura e biodiversità senza menzionare l'acqua. La combinazione di idrogeno è ossigeno (H2O) è fondamentale per la vita sulla terra. Oceani, laghi, mari e fiumi rappresentano un patrimonio straordinario per la biodiversità sulla terra. L'utilizzo intensivo, lo spreco dell'acqua e il suo inquinamento rischiano di soffocare la vita degli ambienti acquatici.



La Giornata Mondiale della Natura si prefigge di dare visibilità ai reati contro la fauna e la flora e aumentare la consapevolezza delle persone della moltitudine di benefici che la conservazione della natura offre per tutte le specie.