La giornata mondiale dell'acqua vuole volgere l'attenzione specialmente all'acqua dolce e a non inquinare per tutelare gli habitat acquatici. L'importanza dell'acqua è fondamentale e uno scorretto suo utilizzo legato al fenomeno dei cambiamenti climatici può essere disastroso.Le campagne educative delle Nazioni Unite vogliono far notare come il nostro uso dell'acqua, in modo corretto, può ridurre la siccità e il problema della scarsità di questa importante risorsa. Utilizzando l'acqua in modo più efficiente si può non solo ridurre la siccità ma in alcuni casi, anche la desertificazione.

Preservare questo bene prezioso si può inoltre proteggere la salute di milioni di persone e salvare vite umane.



Nella vita di tutti i giorni possiamo essere più attenti a l'uso dell'acqua per non sprecarla: trascorrere meno tempo sotto la doccia, riutilizzare l'acqua piovana per annaffiare, utilizzare solo l'acqua necessaria per cucinare o lavarsi i denti. È possibile anche attuare alcuni interventi per mitigare il problema della scarsità dell'acqua. Si possono costruire strutture che assicurino la disponibilità e la fornitura di risorse idriche e attuare una corretta depurazione delle acque reflue civili e delle acque reflue industriali.

Anche utilizzando sistemi di irrigazione a basso consumo di acqua e operando la desalinazione delle acque salmastre e salate, può in parte risolvere il problema della mancanza di acqua.

È infine necessaria, per ridurre lo spreco, la manutenzione delle reti di distribuzione dell'acqua.