Per prendersi cura della salute e della sicurezza nei posti di lavoro occorre una buona organizzazione, una progettazione adeguata degli edifici e la gestione delle emergenze.Devono inoltre essere coinvolti tutti i lavoratori, con le loro individualità e tenendo conto dei loro ruoli.Agire insieme è fondamentale per costruire una cultura della sicurezza e della salute.Ognuno deve svolgere la propria parte e a tale scopo il lavoro sicuro deve passare partendo dalla formazione di tutti. La risposta all'emergenza deve adattarsi a tutte le persone; ciò significa realizzare edifici più sicuri e rendere tutti attori della sicurezza.La sicurezza sul lavoro deve allora iniziare dalla scuola. Diffondendo, oggi, ai giovani una cultura della prevenzione si potranno avere un domani lavoratori consapevoli e in grado di creare un ambiente di lavoro sano e sicuro.Il rispetto dei principi fondamentali e dei diritti sul lavoro sono essenziali per la dignità umana.La tutela del lavoro e la sua sicurezza sono i pilastri della nostra Costituzione.