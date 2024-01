La Lego inventa i famosi mattoncini: era il 28 gennaio 1958

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I Lego sono nati come giocattoli per bambini, hanno un design molto intuitivo e possono essere utilizzati senza istruzioni. I mattoncini sono semplici da incastrare tra loro ed è possibile costruire con essi modellini di ogni genere. La forma dei mattoncini permette di poterli agganciare e sganciare infinite volte e li hanno resi un ottimo gioco per la crescita e lo sviluppo della fantasia.Le loro geniali caratteristiche hanno permesso di far giocare, con gioia, intere generazioni, ottenendo la piena approvazione dei genitori e degli adulti in genere.Con il passare del tempo la linea Lego si è arricchita e migliorata. Oggi, con i mattoncini, si possono costruire navicelle spaziali, robot, castelli e tante altre cose per soddisfare tutti i gusti. Nel 1978, l'azienda Lego, ha introdotto anche personaggi, ovvero dei pupazzi che possono essere incastrati sui mattoncini: questi iconici omini vengono venduti anche singolarmente e sono diventati dei veri e propri oggetti da collezione.Molti set della Lego, attualmente sono anche dotati di ingranaggi, luci e dispositivi, che rendono ancor più belli e realistici i modellini. Nel 1992 furono stabiliti due record del Guinnes dei Primati con l'uso dei Lego. È stato costruito un bellissimo castello di 4,45 m. per 5,22 m. e una lunghissima ferrovia, contenente tre locomotive.