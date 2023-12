La strage di Piazza Fontana: era il 12 dicembre 1969

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Venerdì 12 dicembre 1969, alle 16 e 37, un ordigno eslode nel salone centrale della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano: muoiono 18 persone e 88 sono i feriti. Nello stesso giorno non risparmiano neppure Roma: alle 17 circa avvengono 3 altre esplosioni, una alla Banca Nazionale del Lavoro e altre 2 sull'altare della Patria; in tutto vi saranno 16 feriti. Con questi gravissimi fatti di sangue inizia la 'Strategia della Tensione'.Alla Camera il Presidente Sandro Pertini afferma: 'Onorevoli colleghi, un vento di follia criminale si sta abbattendo sul nostro Paese e pare che abbia l'obiettivo di sconvolgere la vita pacifica della Nazione.

Noi tutti, al di sopra di ogni divisione politica, condanniamo questi crimini'. Le lunghe indagini, volte a identificare i responsabili della strage, rivelano che il crimine di piazza Fontana è opera di un gruppo eversivo di estrema destra 'Ordine Nuovo'.

Il gruppo è capitanato da Franco Freda e Giovanni Ventura, non più perseguibili perché precedentemente assolti con giudizio definitivo. Non è poi mai emersa una sentenza per gli esecutori materiali della strage, che ancora oggi rimangono ignoti.

Ogni anno Milano e l'Italia ricordano la strage di Piazza Fontana; si rinnova il dolore e la rabbia di amici e parenti delle vittime, nei confronti della giustizia mancata.