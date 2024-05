Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il suo accanimento si riversò soprattutto sulla figura di Maria, a cui staccò il naso e il braccio sinistro.Toth sostenne di aver compiuto l'attentato per rivendicare che Cristo era risorto nella sua persona.Dopo due anni di manicomio, fu rilasciato e tornò a vivere in Australia, dove morì in una una casa di cura nel 2012.Il capolavoro di Michelangelo è una delle più importanti sculture della Storia dell'arte. Realizzata in bianco marmo di Carrara dal 1497 al 1499.Oggi la Pietà di Michelangelo, dopo un accurato restauro, si presenta a noi praticamente tale e quale come la si contemplava prima dell'attentato. La Pietà ora è di nuovo esposta, nella Basilica di San Pietro, protetta da un vetro antiproiettile.