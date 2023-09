Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il decreto numero 1381 revocò la cittadinanza italiana concessa a 'Stranieri ebrei posteriormente al primo gennaio 1919'; intimò a tutti gli ebrei stranieri di abbandonare il territorio del Regno e venne vietato loro di fissare dimora in Italia. Vennero inoltre considerati ebrei coloro che erano nati da genitori ebrei, anche se si professavano di religione diversa.Nello stesso periodo furono emanati, dal regime fascista, anche provvedimenti che riguardavano la scuola. A partire dal primo ottobre 1938, vennero espulsi dalle scuole docenti e alunni ebrei. Razzismo e antisemitismo erano il frutto di una convinta ideologia sorretta scienziati razzisti. A causa delle leggi razziali, uomini, donne e bambini vissero quotidianamente con angoscia le ingiuste umiliazioni e la miseria. L'attuazione di queste leggi disumane e discriminatorie fecero in modo che una buona parte della popolazione italiana, per il solo fatto del loro luogo di nascita, fosse violentemente isolata.Il sacrificio della vita di un numero intollerabile di innocenti fu evidentemente il prodotto di un governo totalitario e non di uno sbaglio del legislatore o dell'ingrata necessità di compiacere gli alleati tedeschi.