Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Si decise di adottare una moneta unica per favorire l'economia continentale, diminuendo i costi derivati dai cambi di valuta e favorendo gli scambi commerciali.Un euro equivale a 1936,27 lire; la nuova valuta venne criticata, all'avvio, per le speculazioni sui prezzi, soprattutto nel commercio.Oggi sono state messe da parte le polemiche e quasi nessun leader politico, in Italia, ha in programma l'uscita dall'euro.La nuova valuta offre numerosi vantaggi: le imprese effettuano scambi più facilmente, l'economia ottiene migliori risultati e i consumatori dispongono una scelta più ampia.Con l'euro vengono introdotte misure di emergenza. Fra cui il meccanismo Europeo di Stabilità. Detto anche 'Fondo Salva-Stati': un'istituzione concepita per venire in aiuto ai paesi della zona euro in difficoltà finanziaria.Viene poi creata un'università bancaria con lo scopo di prevenire crisi finanziarie.Il simbolo €, che indica la moneta dell'euro, è ispirato alla lettera epsilon dell'alfabeto greco (La Grecia è infatti considerata la culla della civiltà occidentale); le due linee, aggiunte alla lettera greca simboleggiano la stabilità della valuta.