Al di là dei contrasi politici tra Cavour e Garibaldi, quest'ultimo, a Teano, salutò il sovrano, Vittorio Emanuele ll, come primo Re d'Italia.Giuseppe Garibaldi, dopo la vittoria del Volturno e la liberazione del Mezzogiorno, passò i poteri delle regioni meridionali dalle autorità Garibaldine a quelle Piemontesi; ciò rimase uno degli episodi di maggior valore simbolico della tradizione risorgimentale.L'incontro di Teano, ebbe anche lo scopo di impedire che la spedizione dei mille continuasse fino alla conquista di Roma pontificia.L'incontro, di Garibaldi con Vittorio Emanuele ll, avvenne in una mattina autunnale. I garibaldini avanzavano su fianco della strada; alla loro vista, Vittorio Emanuele II, seguito dalle truppe piemontesi, si avvicinò. Il Re e Garibaldi si strinsero la mano e procedettero assieme per un certo tratto, dialogando cortesemente.Garibaldi, dopo aver consegnato a Vittorio Emanuele ll le regioni conquistate, si ritirò a Caprera dopo aver ottenuto che i volontari Garibaldini entrassero a far parte dell'esercito regolare del Regno d'Italia.