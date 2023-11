Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Un Camion cisterna pieno di di esplosivo scoppiò davanti all'ingresso della base italiana, provocando l'esplosione del deposito di munizioni. Il carabiniere di guardia, Andrea Filippa, sparò e uccise i due attentatori e il mezzo pesante non entrò nella caserma; ciò evitò conseguenze ancora più gravi.L'esplosione del Camion fu ugualmente devastante: 28 morti di cui 19 italiani e 9 civili iracheni.Nel punto dell'esplosione rimase un cratere di 8 metri.La strage di Nassiriya fu una delle più tristi della storia recente italiana.L'anniversario della strage, ogni anno rinnova il dolore di una ferita mai rimarginata. I soldati caduti nelle eccidio erano consapevoli del pericolo che correvano, ma fino in fondo rimasero fedeli al loro dovere, fino all'estremo sacrificio. I caduti di Nassiriya, come tutti coloro che hanno immolato la vita alla Patria, possono essere definiti eroi.In coincidenza dell'anniversario della strage, in Iraq, viene celebrata la Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili delle mussioni internazionali per la pace istituita con legge 12 novembre 2009 numero 162. La foto simbolo della strage di Nassiriya è un soldato che si aggiusta l'elmetto, con alle sue spalle la base 'Maestrale' distrutta.