La congregazione delle 'Missionarie della Carità, fondata da Madre Teresa, nasce bel 1950 si diffonde in tutto il mondo. Lo scopo di Teresa e delle sue consorelle è quello di aiutare chi è più povero e più bisognoso di cure. Proprio il 4 settembre, a San Pietro, nel giorno della sua canonizzazione, Papa Francesco nella sua omelia ricorda la Santa.'Madre Teresa è stata generosa dispensatrice della Misericordia Divina. Si è resa disponibile verso tutti ma specialmente verso i più bisognosi. Lo ha fatto attraverso l'accoglienza della vita e la sua difesa in ogni situazione. La Santa si è dedicata ai più deboli e abbandonati. Si è chinata sulle persone sfinite, lasciate morire ai margini delle strade. Madre Teresa ha fatto sentire la sua voce, ai potenti della terra, perché riconoscessero le loro colpe e ridessero dignità ad ogni uomo abbandonato. La sua missione, nelle periferie esistenziali e nei luoghi di dolore, attraverso la sua congregazione, permane anche ai nostri giorni. Oggi consegno questa figura di donna di consacrata a tutto il mondo del volontariato; Madre Teresa sia il modello di Santità per chi si occupa dei più deboli. Questa instancabile operatrice di Misericordia ci aiuti a capire che l'unico nostro criterio di azione è l'amore gratuito. Questo amore, libero da ogni ideologia, deve essere donato a tutti senza distinzione di lingua, cultura, etnia o religione. Madre Teresa amava dire: 'Forse non parlo la loro lingua ma posso sorridere''.