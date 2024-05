Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Per molti fu la miglior soprano di sempre e la più grande cantante lirica della storia della musica.La serata in cui Maria Callas si esibì alla scala con 'La Traviata', rimase a lungo nell'immaginario collettivo degli spettatori.Giuseppe Di Stefano e Ettore Bastianini facevano parte del cast; a dirigere l'opera c'era il maestro Carlo Maria Giulini e il maestro di scena Luchino Visconti.Fu una Traviata mitica; Visconti pensò, come scena del secondo atto, a un giardino autunnale.Il pubblico tributò alla Callas applausi interminabili e lo stesso Visconti puntualizzò che Maria era la cantante più professionale e disciplinata che conosceva.La Callas non saltava una prova ed era la prima ad arrivare e ultima a uscire; sempre chiedeva consigli e suggerimenti e cantava sempre a piena voce, anche alle prove. Con quella serata alla Scala Callas, Giulini, Visconti e i componenti del cast, che rappresentarono 'La Traviata', scrissero un nuovo capitolo della storia della musica verdiana.