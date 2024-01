Maria Montessori apre la sua prima scuola: 6 gennaio 1907

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La 'Casa dei bambini' fu dedicata ai piccoli tra i 3 e i 6 anni e seguì i principi generali elaborati dalla Montessori. La scuola aprì in uno dei quartieri più difficili di Roma: vi era la maggiore presenza operaia della città. Per questa categoria di cittadini, all'epoca, era impensabile mandare i propri figli a scuola.Il fanciullo non solo era privato della possibilità di istruirsi, ma i libri e le matite colorate erano sostituiti dalla strada e da piccoli lavori manuali.I bambini poi non avevano voce in capitolo; erano soggetti passivi e poco considerati dagli adulti. Maria Montessori si fece promotrice di un incredibile cambiamento; la pedagogista sosteneva la centralità del fanciullo. Tale concetto, oggi palese, era per quei tempi sovversivo.



La scuola si prese cura dei piccoli alunni e venne impartita un'educazione interamente a loro misura.

Per la prima volta il fanciullo veniva considerato per quello che era, educato secondo le sue caratteristiche, le sue capacità e la sua personalità.

Famosa rimane una frase di Maria Montessori: 'Se v'è per l'umanità una speranza di salvezza e di aiuto, questo aiuto non potrà venire che dal bambino, perché in lui si costruisce l'uomo'.



Due anni dopo l'apertura della prima 'Casa dei Bambini', Maria Montessori pubblicò il suo primo libro: 'Il Metodo della Pedagogia Scientifica applicato all'educazione infantile nelle Case dei Bambini'.

Con questo libro, la pedagogista acquisì notorietà all'estero, in particolare nel Nord America.

A partire dagli anni Venti, nacque il metodo che porta il suo nome, dal quale ebbero origine la 'Scuola Magistrale Montessori' e 'L'opera Nazionale Montessori'.