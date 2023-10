Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il leader del 'Movimento americano per i diritti civili', divenne il più giovane vincitore del premio Nobel per la Pace; gli fu assegnato per la sua guida della resistenza non-violenta che combattè il pregiudizio razziale negli USA. La sua attività pacifista venne accostata a quella di Gandhi al quale si ispirò.Martin Luther king scrisse: 'La proibizione di comportamenti barbariche, sebbene positiva per le vittime, non comporta di per sé il raggiungimento dell'uguaglianza o della libertà'.Per questo King appoggiò programmi governativi che avrebbero messo in evidenza lo stretto nesso tra povertà ed esclusione razziale. Le idee di King erano vicine al socialismo democratico: egli affermava che alcuni americani dovevano rinunciare ai loro privilegi e alle loro ricchezze affinché altri potessero vivere dignitosamente. King predicò l'ottimismo creativo dell'amore e della resistenza non violenta come la più sicura alternativa alle ingiustizie di ogni tipo.Martin Luther King morì il 4 aprile 1968 per mano di un omicida che lo freddò con un colpo di fucile.Dopo la sua morte il Congresso americano approvò rapidamente le più urgenti leggi antirazziste.