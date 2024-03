Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Scioperano e scendono in piazza, senza bandiera, per far sentire la propria voce, soprattutto ai capi di stato e di governo, a cui chiedono impegni concreti contro i cambiamenti climatici.Greta Thunberg è ormai simbolo mondiale di questa protesta, di quello che è diventato un movimento studentesco mondiale. Aderiscono anche gli adulti, e fra questi oltre 3000 scienziati.Alla Conferenza dell'ONU sul clima, in Polonia, Greta ha rimproverato leader mondiali.A Bruxelles davanti al Comitato economico e sociale europeo, la 16enne ha poi esortato che 'non c'è abbastanza tempo per permetterci di crescere e prendere in mano la situazione'.Viaggiando sempre in treno, Greta ha girato da Parigi a Berlino ad Amburgo e in altre città europee, per sfilare in strada con altri studenti nello sciopero. Ha stilato una sorta di manifesto con le regole per manifestare: no violenza, incidenti, rifiuti, profitti.Greta e il movimento di giovani che protestano con lei, sono anche convinti, che i peggiori effetti del cambiamento climatico colpiscono in particolare le comunità più vulnerabili.'Non si tratta solo di tagliare le emissioni, ma anche di rendere il mondo più equo. Questi politici rifiutano di affrontare la realtà, se vogliamo davvero affrontare la crisi climatica ed economica occorre cambiare sistema'.