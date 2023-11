Mille gol per Pelé

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Pelé in carriera segnò complessivamente 1281 goal e il millesimo lo realizzò il 19 novembre 1969 su rigore durante la partita contro il Vasco de Gama, dedicandolo ai bambini poveri del Brasile.O Rei si presentò sul dischetto e riuscì a battere il portiere avversario Fernando.In quella annata, oltre ad avere segnato la rete numero 1000, 'la Perla Nera', vinse anche la classifica cannonieri del campionato brasiliano a quota 26 gol.Pelé così raccontò il millesimo goal da lui segnato: 'Prima di battere il rigore avevo paura di sbagliare; al momento del mio tiro, dagli 11 metri, tutti gli altri giocatori del Santos si piazzarono a centrocampo aspettando l'esecuzione del rigore; riuscì a segnare il goal e il campo si popolò di gente per festeggiarmi'.

La Perla Nera ha nel Palmares 11 titoli da capocannoniere, 3 coppe del mondo, 10 campionati brasiliani, e 2 coppe internazionali. Un capitolo a parte merita la sua carriera con la nazionale brasiliana. Il 29 giugno 1958 divenne, a 17 anni il più giovane calciatore a giocare e vincere una finale di Coppa del mondo. Nel 1970 trascinò inoltre la nazionale brasiliana alla vittoria del suo terzo campionato del mondo battendo l'Italia per 4-1 a Città del Messico.

In quella occasione il gol di testa del 1-0, segnato da O Rei è considerato uno dei più belli della storia del calcio. Il suo marcatore Burgnic dichiarò: 'Prima della partita mi ripetevo che, Pelé, era di carne e ossa come chiunque, ma mi sbagliavo'.

Pelé nel 2000 è nominato calciatore del secolo dalla FIFA (insieme a Maradona) e pallone d'oro alla carriera nel 2013.