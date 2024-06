Miracolo eucaristico a Torino: 6 giugno 1453

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I soldati vendettero poi la refurtiva ad alcuni mercanti, che la posero in un sacco e la caricarono su di un mulo e si avviarono alla volta di Torino. Arrivati, presso la chiesa di San Silvestro il mulo incespicò e cadde e con lui l'Ostensorio.L'Ostia consacrata uscì, sollevandosi sospesa nel vuoto, luminosa come un sole in miniatura.Il Vescovo con molti fedeli accorsero non appena seppero quanto era accaduto, rimasero in estasi davanti a quello spettacolo di Paradiso. Un sacerdote alzò un calice verso l'Ostia, quasi invitandola a posarvisi.

Così accadde, essa si abbassò e si fermò sul calice che fu portato in processione nella Cattedrale di San Giovanni.



Sul luogo del miracolo fu costruita l'attuale Basilica del Corpus Domini. Il ricordo del miracolo rimane vivo: i noti Santi del Piemonte (Don Bosco, Cottolengo e Cafasso) attinsero dall'evento miracoloso l'ispirazione per le loro opere. Nel 1953 con Papa Giovanni XXIII si tenne proprio a Torino il Congresso Eucaristico Nazionale per onorare il 'Pane disceso dal cielo'. Nella Basilica del Corpus Domini si trova, quasi a metà della navata, circondato da una cancellata di ferro, il punto esatto cui cadde il mulo che portava l'ostia del miracolo. Tale miracolo meritò a Torino l'appellativo di 'Città del Santissimo Sacramento'.