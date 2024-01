Muore a 40 anni Fausto Coppi: era il 2 gennaio 1960

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Coppi era chiamato 'l'Airone' perché al posto delle gambe sembrava avesse le ali e, invece di pedalare, volava. Nel dopoguerra il ciclismo era lo sport più seguito in Italia e gli italiani erano uniti nell'ammirare le gesta di Coppi e degli altri campioni su due ruote.Fausto Coppi, traguardo dopo traguardo, tappa dopo tappa, era diventato l'eroe ciclista, il mito intramontabile.Vinse 5 giri d'Italia, due tour de France e 3 campionati mondiali.Uomo di poche parole, non era avvezzo, alle luci dei rflettori; per lui parlavano i successi sportivi.La rivalità sportiva, con gli avversari, non scalfiva l'amicizia, che rimaneva tale anche in gara.Ne è un esempio la foto del famosissimo scambio di borraccia, sul Col du Galibier, al tour del 1952, tra Coppi e un altro grandissimo ciclista, Gino Bartali.Nello sport del ciclismo, dopo Coppi, di grandissimi, che hanno saputo far sognare milioni di italiani, ce ne sono stati pochi; tra questi, certamente Marco Pantani, un altro la cui parabola di vittorie e di sfide della vita si è interrotta troppo presto.