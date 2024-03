Muore a Parigi Stendhal: 23 marzo 1842

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Stendhal ci ritornò spesso in qualità di diplomatico e l'Italia per lui fu il luogo della bellezza e del piacere di vivere. Il nostro Paese lo incantò, ma l'esercito lo annoiava e dopo aver dato le sue dimissioni, tornò a Parigi, lesse molto e iniziò a scrivere.A 23 anni intraprese una carriera diplomatica viaggiando in Europa.Dopo la caduta di Napoleone, Stendhal si recò a Milano, si innamorò di Matilde Viscontini, un'amica di Foscolo; il suo amore non fu corrisposto ma gli ispirò la sua prima opera 'Dell'amore'.Frequentò gli ambienti liberali italiani, ma sospettato di rapporti con la Carboneria milanese e dovette tornare in Francia.

A Parigi frequentò i circoli letterari in pieno sviluppo romantico.

Stendhal fu il fondatore del realismo moderno, ma il suo genio non fu subito riconosciuto.



Dopo la pubblicazione del secondo romanzo 'Il rosso e il nero', considerato oggi come un capolavoro, nel 1830 fu nominato Console a Trieste. Gli austriaci si opposero e Stendhal si ritrovò esiliato a Civitavecchia, città in cui scrisse diversi racconti delle 'future cronache italiane'.

Nel 1838 compose poi l'altro suo grande capolavoro della maturità, 'La Certosa di Roma'.

Stendhal, nel 1841 tornò a Parigi dove morì improvvisamente a 58 anni.