L'8 novembre 1926, viene arrestato a Roma e rinchiuso nel carcere di Regina Coeli.Accusato di attività cospirativa, istigazione alla guerra civile, apologia di reato, incitamento all'odio di classe, Gramsci viene condannato a 30 anni di reclusione.Antonio così scrive alla mamma: 'Vorrei che tu comprendesti che io sono un detenuto politico, che non ho da vergognarni di questa situazione. La detenzione è la condanna le ho volute io stesso. Non ho mai voluto mutare le mie opinioni, per le quali sarei disposto a dare la vita'.Il sindacalista, Giuseppe Di Vittorio, nel primo anniversario della morte di Gramsci, scrive così su 'La Voce degli Italiani: 'Onorando la memoria di Antonio, noi abbiamo la certezza di esprimere l'intimo sentimento di tutto il popolo italiano. Il fascismo ha compreso quale grande uomo è Antonio Gramsci e lo ha rapito al popolo, assassinandolo gradualmente, in oltre 10 anni di lento e sistematico supplizio'.Gramsci è stato un uomo fedele alla classe operaia, nella buona come nella cattiva sorte, è uno dei più grandi e originali pensatori dei nostri tempi. È stato anche il saggista italiano più diffuso nel mondo, in tutte le lingue e tutti i continenti.