Muore dopo 33 giorni di Pontificato papa Luciani: sono passati 45 anni

Per le eccezionali circostanze del fatto, si diffondono congetture di non naturalità del decesso. Nell'ultimo giorno della sua vita, Giovanni Paolo l, svolge le consuete attività: decreta alcune nomine e riceve, in udienza, il segretario di Stato Cardinale Jean-Marie Villot.A ritrovarlo senza vita sono suor Margherita Marie e suor Vincenza Taffarell, che lavorano nell'ufficio pontificio. La salma viene rivestita dei paramenti del lutto ed esposta nella Cappella Clementina per ricevere l'omaggio di Sandro Pertini e di Amintore Fanfani. In seguito alla diffusione della morte del Papa, prende avvio un vasto afflusso di fedeli.Il funerale si svolge sul sagrato della Basilica di San Pietro e vi prendono parte 102 rappresentanze di Stati nel mondo, a queste si aggiungono più di 100.000 fedeli. Concluso il rito la Salma viene tumulata nelle Grotte Vaticane. Nel 2003 è stata aperta la causa per la Canonizzazione; Papa Giovanni Paolo l, il 4 settembre 2022, viene Beatificato da Papa Francesco.Papa Luciani è il primo Pontefice ad abbandonare il tradizionale plurale maiestatis e a parlare di se stesso in termini umani: non ha avuto timore ad ammettere, con umiltà, la timidezza del suo carattere.Inoltre 'il Papa con il sorriso', come non altri prima, esprime pubblicamente la sua sensazione di inadeguatezza al ruolo di Capo della Chiesa.