Durante la prigionia Mandela è diventato il simbolo della lotta contro l'Apartheid, la segregazione razziale del governo bianco sudafricano.Mandela è il primo Presidente nero del Sudafrica ed è stato eletto nelle prime elezioni pienamente rappresentative e multirazziali tenutesi nel paese. Da Presidente, Nelson si è speso favore della Riconciliazione nazionale tra neri e bianchi.Nel 1993 ha vinto il premio Nobel per la Pace e ha ricevuto le massime onorificenze civili sia dagli Stati Uniti che dall'Unione Sovietica. Nel 1999, terminato il mandato presidenziale, si è ritirato a vita privata. La sua ultima apparizione è stata in occasione della finale dei mondiali di calcio organizzati in Sudafrica nel 2010.