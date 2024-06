Muore Papa Giovanni XXIII: 3 giugno 1963

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Angelo Giuseppe Roncalli, nacque a Sotto il Monte, in provincia di Bergamo, il 25 novembre 1881, da una famiglia di mezzadri. Quarto di 13 figli, la sua infanzia povera gli fece apprezzare il valore delle cose e la semplicità dei rapporti. Il futuro Papa entrò in seminario all'età di 13 anni e ordinato sacerdote nel 1904.Nel 1921 Benedetto XV gli affidò la responsabilità per l'Italia delle 'Pontificie Opere di Misericordia.Ordinato poi Vescovo nel 1925 fu delegato apostolico in Bulgaria fino al 1934. Nel 1935 monsignor Roncalli fu trasferito in Turchia e in Grecia dove la popolazione era essenzialmente Musulmana e Ortodossa. Nella seconda Guerra Mondiale, il Delegato Apostolico, usò la sua influenza per salvare gli ebrei rilasciando loro visti di transito, a rischio della sua vita.

Nel 1944, monsignor Roncalli, fu nominato Nunzio a Parigi.



Sempre nei suoi importanti incarichi, la sua semplicità ebbe un profondo effetto nelle persone e nelle comunità.

Con tutte le confessioni religiose, Roncalli, mostrò lo stesso comportamento rispettoso e le sue grandi capacità diplomatiche. La sua semplicità evangelica lo spinse alla preghiera e alla meditazione prima di prendere ogni decisione.



Monsignor Roncalli, dopo essere nominato Cardinale e Patriarca di Venezia, il 28 ottobre 1958, all'età di 76 anni, succedette con il nome di Giovanni XIII a Papa Pio XII. Con le sue riforme segnò la Chiesa e il Vaticano: 3 mesi dopo la sua elezione convocò il Concilio Vaticano II.

Fondamentale è stata la delicata gestione, di Giovanni XXIII, del conflitto tra URSS e Stati Uniti che contribuì ad evitare un conflitto Nucleare.

I suoi resti riposano nel cuore della Basilica a San Pietro. Nell'anno 2000 Papa Giovanni XXIII è stato beatificato da Papa Giovanni Paolo II, poi canonizzato il 27 aprile 2014 da Papa Francesco.