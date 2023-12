Muore San Giovanni della Croce: era il 15 dicembre 1591

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nato nel 1542 a Fontineros (Avila), rimase presto orfano di padre e venne avviato ai mestieri più vari.Nel 1563 entrò nel convento Carmelitano di Sant'Anna a Medina; 4 anni dopo fu ordinato sacerdote e incontrò Teresa d'Avila.La Santa stava fondando il secondo convento di Carmelitane scalze e prospettò a Giovanni di riformare il ramo maschile dei Carmelitani. Il Santo prese a cuore il suggerimento di Teresa: divenne direttore del Collegio dei Carmelitani Scalzi ad Alcalà e svolse il compito di maestro dei novizi.Nel 1577 malintesi e rivalità, con i Carmelitani di antica osservanza, provocarono l'incarcerazione di Giovanni a Toledo. Per nove mesi rimase in carcere ma non rinnegò la riforma avviata con Teresa.In questo periodo buio della sua vita il Santo scrisse poesie, rimaste tra i testi più alti della mistica Cristiana.

Dopo la scarcerazione, nel 1581, per concessione di Papa Gregorio Xlll, Giovanni ottenne che i Carmelitani Scalzi si separassero dai confratelli più tradizionalisti. Il Santo divenne vicario generale in Andalusia e di nuovo Priore a Granada. Negli ultimi tempi della sua vita dovette di nuovo subire ostilità da parte dei Confratelli, che sopportò con serenità e mitezza.

Privato da qualsiasi ufficio, morì ancora giovane a Ubeda.

Oltre a un ricco epistolario e numerosi scritti, San Giovanni della Croce lasciò anche un disegno di Cristo in croce rimasto famoso e ripreso poi da Salvator Dalì (nella foto).