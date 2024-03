Nasce a Bologna Pier Paolo Pasolini: era il 5 marzo 1922

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel 1942 scrisse poesie in dialetto friulano e contemporaneamente ne compose molte anche in lingua italiana. Nel 1945 si laureò in Lettere a pieni voti, con una tesi su Giovanni Pascoli e più tardi insegnò in una scuola media per due anni. Nel 1950, Pasolini, partì per Roma e cominciò ad accumulare materiale per scrivere 'Ragazzi di vita'.A fine del 1952 il suo lavoro sulla poesia dialettica del Novecento ottenne consensi unanimi anche da Montale. Nel 1955, Livio Garzanti, edita 'Ragazzi di vita' che riceverà l'importante premio Colombi; 'Le Ceneri di Gramsci' edito nel 1957 ottenne invece il premio di Viareggio.

Nel 1957, Pasolini, sviluppò i dialoghi in romanesco per il film 'Le notti di Cabina' di Federico Fellini.

I lavori per il cinema, che Pier Paolo compose, si fecero sempre più frequenti: esordì nel cinema come regista nel 1969. La produzione poetica pasoliniana però non si fermò e venne raccolta nel volume 'Poesia in forma rosa'. Nell'ottobre 1966, il festival di New York ospitò i film di Pasolini: 'Accattone' e 'Uccellacci e Uccellini'.



Pier Paolo continuò poi a scrivere libri di poesie e nel 1975 consegnò all'editore Einaudi un testo intitolato 'La Divina Mimesis' che uscì postuma. La notte tra il 1 e il 2 novembre 1975 Pier Paolo Pasolini morì assassinato in una spiazzo abbandonato all'idroscalo di Ostia, vicino a Roma.