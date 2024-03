Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dopo aver concluso gli studi liceali, gli anni tra il 1881 e il 1892 furono decisivi per la sua formazione e raffinò lo stile comunicativo della sua poetica.Nel 1910, Gabriele si trasferì in Francia dove si dedicò alla attività letteraria.Come figura politica D'Annunzio lasciò un segno nella sua epoca: ebbe un ruolo importante di precursore per il fascismo italiano, anche se non si iscrisse mai al PNF. Nel 1919, guidò una spedizione di 'legionari' per l'occupazione della città di Fiume.L'arte di Gabriele D'Annunzio fu determinante per la cultura di massa e influenzò usi e costume nell'Italia del suo tempo; per diversi motivi che si intrecciano tra la sua opera letteraria, emerse la sua complessa e originale personalità:- Stile letterario innovativo: la prosa e la poesia di D'Annunzio sono caratterizzate da una raffinata ricchezza di linguaggio e una attenzione scrupolosa dei dettagli.- Esposizione delle emozioni: D'Annunzio ha utilizzato una lingua carica di sensazioni e simbolismo per catturare le emozioni.- Innovatore e originale: D'Annunzio ha sfidato le convenzioni letterarie e sociali dell'epoca; ha introdotto nuovi modi di esporre il desiderio e l'estetica.Gabriele D'Annunzio è pertanto considerato geniale per la sua capacità di innovare lo stile letterario.La sua eredità, inoltre, rimane rilevante anche nella cultura contemporanea.