Nasce Carlo Collodi: è il 24 novembre 1826

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dal 1837 fino al 1842 entrò in seminario, poi interruppe gli studi e incominciò a lavorare come commesso nella libreria Piatti a Firenze. In seguito diventò redattore e cominciò a scrivere.Dopo aver combattuto nel 1848 nella prima guerra d'indipendenza, Collodi tornò a Firenze e fondò una rivista satirica: 'Il Lampione'.Diventò anche amministratore della libreria Piatti che svolgeva anche attività di editoria.Carlo Collodi collaborò poi con giornali: L'opinione, il Nazionale, la Gazzetta d'Italia e l'arte.Nel 1856 scrisse nella rivista umoristica la Lente e nello stesso anno compose le sue prime opere.Nel 1868 entrò a far parte della redazione di un dizionario: 'il Novo vocabolario della lingua italiana secondo l'uso di Firenze'.Nel 1875 Collodi ricevette l'incarico di tradurre le fiabe francesi più famose.Il 7 luglio 1881 uscì, in un giornale per bambini, la prima puntata de le avventure di Pinocchio con il titolo 'Storia di un burattino'; nel 1883 pubblicò 'Le avventure di Pinocchio' raccolte un volume.All'apice del successo, il 26 ottobre 1890, Collodi venne stroncato da un infarto: è sepolto nel cimitero delle Porte Sante.Nel 1962 è stata costituita la Fondazione Nazionale Carlo Collodi che ha tra i suoi scopi quello di diffondere nel mondo le sue opere, in particolare 'Le avventure di Pinocchio'.La città di Firenze gli ha dedicato una strada.