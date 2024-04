Nasce De Gasperi: 3 aprile 1881

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dal 1945 al 1946 fu l'ultimo Presidente del Consiglio dei ministri del Regno d'Italia, sotto la monarchia di Umberto ll. Dopo il referendum del 2 giugno 1946, a De Gasperi venne affidato, da parte di Enrico De Nicola, il compito di formare un nuovo governo. Divenne pertanto anche il primo Presidente del Consiglio dell'Italia Repubblicana.Fu poi eletta l'assemblea che avrebbe redatto la nuova costituzione; fu varata l'amnistia, voluta anche da Togliatti, per pacificare il Paese dopo il dramma della guerra civile.Nel 1948 si tennero le elezioni politiche che videro il confronto tra i partiti favorevoli alla collocazione dell'Italia nel blocco Occidentale e i partiti Socialisti e Comunisti uniti nel Fronte Popolare.



La Democrazia Cristiana vinse largamente le elezioni, De Gasperi non volle però governare da solo ma anche con i Repubblicani e i Liberali, che diede origine al 'Centrismo'.

Si stabilì così un saldo rapporto con gli Stati Uniti; il governo ottenne i finanziamenti del Piano Marshall, con i quali si avviò la ricostruzione dell'Italia.



Alcide De Gasperi è annoverato tra i più influenti statisti; è anche ritenuto uno dei fondatori dell'Unione Europea. Alcide fu un fervente cattolico e la Chiesa Cattolica lo ha insignito del titolo di 'Servo di Dio' nel 1993, quando ne venne avviata la causa di beatificazione.



Note rimangono alcune frasi pronunciate da De Gasperi tra le quali ne citiamo 3 molto significative:

- 'La Politica per me, fin da ragazzo, era la mia carriera, la mia missione'.

- 'Cercate di promettere un po' meno di quello che pensate di realizzare se vincete le elezioni'.

- 'La pazienza è il rimprovero che ci rivolgono sovente come se significasse mancanza di volontà, come se non fosse la virtù più necessaria nel metodo democratico'.