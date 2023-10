Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Gandhi affermava: 'Ci sono molte cause per le quali sono pronto a morire, ma nessuna per cui sono pronto ad uccidere'.140 Stati sono co-sostenitori dei principi della Risoluzione della Assemblea generale. Presentandola a nome di tutti, il ministro degli esteri indiano, Anand Sharma, ha citato le ultime parole di Gandhi: 'La non-violenza è la più grande forza a disposizione del genere umano. È la più potente arma di distensione che il genere umano possa concepire'. Il principio della non-violenza rifiuta l'uso della violenza fisica e verbale, al fine di raggiungere cambiamenti politici e sociale. La non-violenza dev'essere uno stile di vita, si distingue dal pacifismo che invece è una lotta per il disarmo.La non-violenza attiva permette di respingere non solo la violenza fisica, ma anche ogni altra forma di violenza: economica, razziale, psicologica, religiosa e di genere.La Risoluzione dell'assemblea generale delle Nazioni Unite ha fatto suoi questi ideali e aspira al fatto che si possa installare una nuova sensibilità per sensibilizzare le strutture sociali e aprire così il cammino alla futura Nazione Umana Universale.