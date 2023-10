Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Un altro mito a 'quattro ruote' stava prendendo forma confermando l'Emilia-Romagna quale patria dei motori da grandi prestazioni. Come simbolo delle belle vetture sportive venne adottato il toro, in quanto segno zodiacale di Ferruccio Lamborghini. L'avviamento della produzione fu affidata a due giovani ingegneri: Giampaolo Dallara e Giampaolo Stanzani.Molti erano scettici sul prodotto di Sant'Agata ma Lamborghini stupì il mondo. I due ingegneri pensarono di costruire una vettura rivoluzionaria con motore 12 cilindri e al salone di Torino fu presentato il telaio della nuova vettura. Dietro quella realizzazione, Duccio Bertone intuì che c'era tanta tecnologia e realizzò una carrozzeria fantastica attorno al telaio. La macchina sportiva vennne chiamata 'Miura'.La bellissima vettura ebbe un successo eccezionale: celebrità di tutto il mondo impazzirono per possederla. Nella scia del successo della 'Miura' arrivarono nuovi modelli, tutti apprezzati dal mercato. Frank Sinatra che era un possessore di un bolide Lamborghini disse: 'Chi vuole sembrare qualcuno compra una Ferrari, chi è già qualcuno compra una Lamborghini'.