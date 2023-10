Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La '2CV Type A', così è chiamato il primo modello, è molto originale e diverrà il simbolo della libertà. La vettura possiede due fari tondi montati su sostegni che fuoriescono dal cofano, i paraurti sono sporgenti.Il tetto della macchina, dal disegno arcuato, è costituito da un telone arrotolabile manualmente, in maniera da trasformare la 2CV in una piccola Cabriolet.L'abitacolo è estremamente spartano, i sedili sono a struttura tubolare e la strumentazione è costituita solamente da un voltometro e da un tachimetro. Le sospensioni della macchina sono un perfetto compromesso tra semplicità ed efficacia. La potenza del motore è sufficiente per spingere la vettura a una velocità di 66 Km orari. Il grande pubblico si lascia conquistare dalla 2CV anche per la sua tenuta di strada e per la sua capacità di affrontare terreni molto accidentati.Col tempo poi la famosa vettura popolare è stata ulteriormente perfezionata e viene prodotta fino al 27 luglio 1990. Ancora oggi si tengono eventi sportivi, riservati alla Due Cavalli, in particolare su tracciati in sterrato o persino su ghiaccio, segno della grande popolarità acquisita, dalla fantastica vettura francese, anche in ambito sportivo.