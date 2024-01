Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il totocalcio per mezzo secolo fu il gioco più popolare in Italia. La schedina entrò nel cuore di migliaia di italiani, che al bar e nelle case si ritrovavano a sperare, ogni domenica, l'esito vincente del loro pronostico calcistico.Azzeccare l'esito finale delle 13 partite non era impresa semplice visto che, statistiche alla mano solo un giocatore su 1.594.323 aveva la probabilità di vincere. Il totocalcio in quegli anni ebbe il potere di sconvolgere l'esistenza e da quel momento 'Fare 13' entrò nella lingua italiana, quale sinonimo di una strepitosa fortuna. Verso la fine degli anni '90 il primato del totocalcio cominciò a traballare; comparvero altri concorsi legati al mondo del calcio e soprattutto vennero legalizzate le scommesse sportive. Il mito del '13' resistete per 60 anni e poi tramontò.