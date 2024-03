Nasce Michelangelo: era il 6 marzo 1475

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Fu il padre ad avviare Michelangelo alla bottega fiorentina di Domenico e Davide Ghirlandaio per un periodo di formazione di tre anni. Già a 12 anni fu attivo come apprendista e acquisì i primi rudimenti nell'arte della pittura. Michelangelo imparò la tecnica dell'affresco nel cantiere della Cappella Tornabuoni in Santa Maria Novella.Buonarroti si distaccò poi momentaneamente dalla pittura e si avviò all'arte della scultura guidato da Francesco Granacci.Michelangelo poi frequentò 'Il Giardino Mediceo di San Marco', sostenuto da Lorenzo il Magnifico, vero centro di alta formazione: in quel luogo conobbe i suoi principali committenti.Con la caduta dei Medici, Michelangelo si trasferì a Roma; nella capitale lavorò a 2 progetti importanti: il completamento della tomba di Giulio II e il Grande affresco del 'Giudizio Universale' della Cappella Sistina.

L'ultimo trentennio di vita dell'artista fu caratterizzato dal progressivo abbandono sia della pittura che della scultura. Michelangelo si dedicò soprattutto a importanti progetti di architettura e urbanistica, che segnarono la rottura con la tradizione Classica.

Giunto alla vecchiaia, Buonarroti, entrò nella leggenda, condizione mai vissuta prima da nessun altro artista in vita. Tuttavia quelli della vecchiaia furono anni di tribolazione interiore e di travagliata riflessione sulla fede, sulla morte e sulla salvezza. Il sentimento che affiorò nelle sue ultime opere è quello di un profondo e sofferto isolamento davanti al momento decisivo con Gesù.

Proprio dell'ultimo periodo della sua vita fa parte, il 'Il Gruppo Scultoreo della Pietà', l'opera nella quale si può comprendere a pieno i momenti di sofferenza di Michelangelo Buonarroti, e la sua irrequietezza.