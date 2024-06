Nasce Paperino: è il 9 giugno 1934

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Paperino vive in una casetta nella città di Paperopoli assieme a tre nipoti molto in gamba: Qui, Quo e Qua.

Viaggia con una macchina rossa e blu targata 313 e si arrangia a fare mille mestieri. Dopo la seconda guerra mondiale, alla famiglia dei paperi, si aggiungono altri personaggi, tra i quali primeggia il ricchissimo e avarissimo Paperon De Paperoni. Zio Paperone e Paperino, per difendere il tesoro del deposito, ricorrono alle invenzioni di un loro parente inventore, Archimede Pitagorico.



Zio Paperone rappresenta l'avarizia, Qui, Quo e Qua l'arguzia, Archimede l'ingegno e Paperino la sfortuna. Appare poi Gastone, il cugino fortunatissimo di Paperino, che non perde occasione per ostentare i privilegi che gode da parte della Dea bendata. Anche per Paperino esiste poi la 'dolce metà': Paperina è dolce ma un po' nervosa, dotata di un grande senso pratico riesce a ottenere sempre quello che vuole. Negli anni 60 altri personaggi si aggiungono al mondo dei paperi: Nonna Papera, Paperino, Pico de Paperis, Brigitta...